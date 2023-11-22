Диетолог объяснила, почему у женщин с возрастом растет живот

В период менопаузы многие женщины замечают изменения в фигуре. Значит ли это, что достижение 50 лет — приговор для стройности? Ответила врач-диетолог.

И добавила, что с возрастом многие женщины снижают активность — как минимум потому, что выходят на пенсию. Малоподвижный образ жизни, в свою очередь, негативно сказывается не только на общем состоянии здоровья и самочувствии, но и на весе: область живота жир не обходит стороной. Дряблая обвисшая кожа и привычка сутулится лишь усугубляют ситуацию.