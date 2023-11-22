Нутрициолог назвала блюдо, которое необходимо употреблять пенсионерам зимой

Нутрициолог Тиханычева назвала блюдо, которое необходимо употреблять пенсионерам зимой
В холодное время года пенсионеры должны включить в свой рацион бульон, сообщает нутрициолог Жанна Тиханычева.
В беседе с “Москвой 24” она рассказала, что это блюдо быстро согревает и хорошо усваивается. Это крайне важно, так как с возрастом желудочно-кишечный тракт начинает работать медленнее.
По словам врача, бульон также полезен при простудных заболеваниях. Он помогает восстанавливать силы и укрепляет иммунитет.
Тиханычева порекомендовала готовить бульон из домашнего куриного мяса. Она также отметила, что не лишним будет добавить морковь, сельдерей, а еще специи, например, перец, лавровый лист и соль. Чтобы получить прозрачный бульон, необходимо варить мясо на протяжении не менее одного часа.
Нутрициолог сказала, что есть бульон можно и на ужин, так как он легко усваивается и не нагружает пищеварение.
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