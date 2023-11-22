Почему слишком много заниматься йогой – опасно для здоровья

После занятий йогой многие замечают, что их ум становится более ясным и спокойным и что в целом появляется больше энергии. Йога - прекрасный способ избавления от повседневного стресса. Но всё же важно не переусердствовать с этим видом деятельности.

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Вот несколько признаков, что вы слишком часто и интенсивно занимаетесь йогой.

Йога мешает вашему сну, общественной жизни или другим вещам, которые поддерживают здоровье. Такое встречается редко, но всё-таки встречается.

Вы слишком сильно нагружаете себя физически и пропускаете дни отдыха. Физическое перенапряжение может привести к усталости мыщц и суставов. Это повышает вероятность столкнуться с травмами.

Вы ходите на слишком сложные или слишком интенсивные для своего уровня занятия. Начните с самых простых поз в йоге.

OSCAR WONG

Лучший способ понять, не перенапрягаетесь ли вы на йоге, - это обратить внимание на своё дыхание. По определению йога предполагает сосредоточение на дыхании, поэтому вы точно не должны задыхаться при выполнении каких-то поз. Ещё один важный сигнал - это боль, сильная болезненность мышц. В норме это должно пройти через один-два дня, но если у вас болят мышцы дольше, то вы, скорее всего, переусердствовали.

Если неправильно выбрать для себя позы в йоге, то можно столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. Например, с разрывом сухожилий, травмами шеи. Также чрезмерное увлечение горячей йогой может привести к головокружению, тошноте или затуманенностью сознания. Все эти признаки могут быть связаны с обезвоживанием или электролитным дисбалансом.