Кому нельзя есть сыр с плесенью

Даже полностью здоровым людям эксперты рекомендуют не увлекаться такими деликатесами: порция более 50–100 грамм в день легко вызовет проблемы с кишечником. Но кое-кому голубой сыр противопоказан в любом количестве — об этом старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Дрова рассказала Life.ru.

«Противопоказанием к употреблению мягких плесневых сыров и колбас является непереносимость пенициллина, так как именно данный грибок и образует «благородную» плесень, а также острые грибковые заболевания, например кандидоз», — объяснила эксперт.

Эксперт объяснила, что грибы пищевой плесени производят антибиотик, который способен уничтожать в том числе полезную микрофлору кишечника. По этой причине избегать сыра с плесенью следует всем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В противном случае дисбактериоз обеспечен. И наконец, сыр — молочный продукт, поэтому его нельзя употреблять при непереносимости лактозы.