Стоматолог назвал самую распространенную причину головной боли
Стоматолог-ортодонт Никита Каминский-Дворжецкий рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникать, если у человека неправильный прикус.
Так, неправильный прикус — это самая частая и распространенная причина возникновения головной боли. Проблемы с прикусом создают стресс для мышц головы, шеи и челюсти, что приводит к появлению болевых ощущений.
— Исправление прикуса играет очень важную роль в профилактике головной боли, — пояснил стоматолог в комментарии МИР 24.
Кроме того, при неправильном прикусе наблюдается бруксизм, или, как его называют в народе, скрежет зубами. В результате этого происходит чрезмерное давление на зубные и костные структуры, повышается стираемость зубов.
Проблемы с прикусом вредят и височно-нижнечелюстному суставу. Если сустав находится не в своем естественном положении, мышцы челюсти работают интенсивнее. Может возникать боль в шее и спине.