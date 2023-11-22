Стоматолог назвал самую распространенную причину головной боли

Стоматолог-ортодонт Никита Каминский-Дворжецкий рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникать, если у человека неправильный прикус.

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Так, неправильный прикус — это самая частая и распространенная причина возникновения головной боли. Проблемы с прикусом создают стресс для мышц головы, шеи и челюсти, что приводит к появлению болевых ощущений.

— Исправление прикуса играет очень важную роль в профилактике головной боли, — пояснил стоматолог в комментарии МИР 24.

Кроме того, при неправильном прикусе наблюдается бруксизм, или, как его называют в народе, скрежет зубами. В результате этого происходит чрезмерное давление на зубные и костные структуры, повышается стираемость зубов.