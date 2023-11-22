Каким спортом можно заниматься при болезнях сердца

Как спорт и физкультура могут стать друзьями сердечников? Какой вид спорта выбрать: боулинг, бокс или катание на коньках лучше подойдут при болезнях сердца? Сколько можно и нужно заниматься?

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На эти и другие вопросы «Секрету» ответил главный врач клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной, кардиолог, к. м. н. Дмитрий Долгушев.

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Можно ли сердечникам заниматься спортом

По словам кардиолога, систематическая физическая активность с регулярными тренировками — один из важных компонентов лечения подавляющего большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованиям , регулярная физическая активность умеренной и высокой интенсивности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 27%.

Какой вид спорта подойдёт при сердечных болезнях

Врач оценит риск и составит индивидуальный план, включающий рациональную терапию и физическую активность. Сюда будет входить частота и продолжительность занятий, а также интенсивность работы мышц во время тренировок.

По словам Долгушева, пациенту могут быть рекомендованы, например:

1. Низкоинтенсивные виды спорта — настольный теннис, гольф, стрельба, боулинг, конный спорт.

2. Силовые виды спорта — бег на короткие дистанции, борьба или бокс, горные лыжи.

3. Смешанные виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, фехтование.

4. Виды спорта, требующие выносливости, — ходьба на длинные дистанции, бег, плавание, катание на велосипеде, коньках и лыжах.

«Вид спорта важно выбирать с учётом предпочтений пациента, однако в приоритете циклические аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание, велосипед и т. д.», — говорит врач.

Оптимальная продолжительность тренировки, по словам кардиолога, составляет от 30 до 40 минут в день, заниматься нужно 3–4 раза в неделю.

Лучшими видами спорта для больных с ишемической болезнью сердца Долгушев назвал бег трусцой, езду на велосипеде, беговые лыжи и ходьбу в горах.

При пониженной работоспособности подойдут гимнастика, ходьба, гольф и с некоторыми ограничениями плавание.

Сколько нужно заниматься спортом при болезнях сердца

По словам врача, взрослым людям нужно стремиться к физической активности продолжительностью не менее 150–300 минут в неделю (если речь идёт о средней интенсивности) или 75–150 минут в неделю (при высокой интенсивности тренировок).

Также, как отметил врач-кардиолог, индивидуальную интенсивность тренировок можно определить во время теста с физической нагрузкой, во время которой проводится запись ЭКГ.

Иногда одновременно рекомендуется выполнить кардиопульмональный нагрузочный тест, который позволяет сформировать нагрузочную программу и исключить аномальные реакции сердечно-сосудистой системы.