Каким спортом можно заниматься при болезнях сердца
Как спорт и физкультура могут стать друзьями сердечников? Какой вид спорта выбрать: боулинг, бокс или катание на коньках лучше подойдут при болезнях сердца? Сколько можно и нужно заниматься?
На эти и другие вопросы «Секрету» ответил главный врач клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной, кардиолог, к. м. н. Дмитрий Долгушев.
Можно ли сердечникам заниматься спортом
По словам кардиолога, систематическая физическая активность с регулярными тренировками — один из важных компонентов лечения подавляющего большинства сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно исследованиям , регулярная физическая активность умеренной и высокой интенсивности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 27%.
Какой вид спорта подойдёт при сердечных болезнях
Врач оценит риск и составит индивидуальный план, включающий рациональную терапию и физическую активность. Сюда будет входить частота и продолжительность занятий, а также интенсивность работы мышц во время тренировок.
По словам Долгушева, пациенту могут быть рекомендованы, например:
1. Низкоинтенсивные виды спорта — настольный теннис, гольф, стрельба, боулинг, конный спорт.
2. Силовые виды спорта — бег на короткие дистанции, борьба или бокс, горные лыжи.
3. Смешанные виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, фехтование.
4. Виды спорта, требующие выносливости, — ходьба на длинные дистанции, бег, плавание, катание на велосипеде, коньках и лыжах.
«Вид спорта важно выбирать с учётом предпочтений пациента, однако в приоритете циклические аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание, велосипед и т. д.», — говорит врач.
Оптимальная продолжительность тренировки, по словам кардиолога, составляет от 30 до 40 минут в день, заниматься нужно 3–4 раза в неделю.
Лучшими видами спорта для больных с ишемической болезнью сердца Долгушев назвал бег трусцой, езду на велосипеде, беговые лыжи и ходьбу в горах.
При пониженной работоспособности подойдут гимнастика, ходьба, гольф и с некоторыми ограничениями плавание.
Сколько нужно заниматься спортом при болезнях сердца
По словам врача, взрослым людям нужно стремиться к физической активности продолжительностью не менее 150–300 минут в неделю (если речь идёт о средней интенсивности) или 75–150 минут в неделю (при высокой интенсивности тренировок).
Также, как отметил врач-кардиолог, индивидуальную интенсивность тренировок можно определить во время теста с физической нагрузкой, во время которой проводится запись ЭКГ.
Иногда одновременно рекомендуется выполнить кардиопульмональный нагрузочный тест, который позволяет сформировать нагрузочную программу и исключить аномальные реакции сердечно-сосудистой системы.
Правильно выбранные физические упражнения станут союзником для людей с болезнями сердца. Под руководством компетентного врача и хорошего тренера тренировки не только безопасны, но и способны значительно улучшить физическую форму и замедлить прогресс заболеваний.