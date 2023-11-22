Названы пять частых ошибок, приводящих к набору лишнего веса

О том, какие ошибки приводят к набору веса после успешного похудения, рассказала нутрициолог Мария Свечникова. По словам эксперта, подобное случается довольно часто.

© Вечерняя Москва

Это происходит из-за того, что человек после диеты возвращается к привычному и любимому рациону, включающему вредные продукты. Поэтому важно анализировать свой рацион и пищевое поведение. По словам Свечниковой, зачастую для достижения этой цели выбирается слишком жесткий метод снижения веса. Каждый человек должен выбрать тот метод, который ему по силам и не навредит организму.

Специалист также считает, что голодание не менее вредно для здоровья:

— Голод имеет накопительный эффект и всегда работает по одной схеме: ограничения — срыв — переедание. Переедание после жесткой диеты — это логичное поведение большинства людей, — уточнила она в комментарии Pravda.ru.

Также лишние килограммы возвращаются, если у человека есть скрытые выгоды от лишнего веса, когда полнота помогает добиться какой-то значимой цели. Набор веса происходит и в том случае, если человек не умеет справляться с эмоциями без еды.