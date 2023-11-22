Как избавиться от углеводной зависимости

Отказ от углеводов – эффективный метод похудения, однако не все готовы исключить из рациона такие продукты. Эксперты раскрыли вкусные альтернативы, которые остановят к ним тягу.

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Макароны из нутовой или чечевичной муки. Это хорошая замена макаронам из обычной муки, поскольку в них содержится большое количества белка.

Киноа. Рис эксперты рекомендуют заменить на киноа: эти зерна богаты белком, полезными жирами и витамином В.

Морковь и перец. В борьбе с лишним весом нельзя злоупотреблять фруктами из-за содержащейся в них фруктозе. От них нужно отказаться хотя бы в вечернее время, а заменить их можно морковью или красным перцем.