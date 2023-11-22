6 лучших способов сделать тело стройнее прямо сейчас

Тренер Саша Миховилович отмечает, что при похудении важно учитывать принципы термодинамики. Другими словами, когда вы потребляете калорий больше, чем расходуете, то энергия сохраняется, а когда наоборот, то теряется. И об этом нужно помнить.

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Вот шесть лучших способов, благодаря которым вы получите стройное тело.

Кардио. Исследования показывают, что при регулярном выполнении таких упражнений вы сможете безопасно и эффективно снизить вес. Связано это с тем, что тело начнёт сжигать больше калорий в течение дня.

Силовые тренировки. Эти тренировки наращивают мышечную массу и ускоряют метаболизм. Всё потому, что организму требуется больше энергии для поддержания мышц.

Увлажнение. При обезвоживании организм в любом случае будет работать не так эффективно.

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Соблюдение противовоспалительной диеты. Она включает цельные продукты с противовоспалительными свойствами и ограничивает потребление обработанных продуктов и напитков. Это может способствовать формированию здорового микробиома кишечника, замедлению пищеварения. Среди противовоспалительных продуктов можно выделить оливковое масло, чернику, клубнику, апельсины, вишню, помидоры, листовую зелень (капусту, шпинат, листовая капуста и т. д.), грецкие орехи, миндаль и жирную рыбу.

Сон и восстановление в приоритете. Все приведённые выше советы будут бесполезны без этого пункта. Сон - важный компонент восстановления мышц. Старайтесь придерживаться постоянного графика сна, убедитесь, что у вас в спальне тихо, темно, прохладно.

Последовательность. Думайте о похудении в долгосрочной перспективе. Начинайте с малого и постепенно наращивайте мышечную массу, обратитесь за помощью к специалистам (к тренеру или диетологу), выбирайте тренировки, которые вам действительно нравятся.