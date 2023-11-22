Стоматолог объяснила, как правильно пользоваться ирригатором

Сделать улыбку идеальной только при помощи зубной щетки и пасты непросто. Поэтому в дополнение к стандартному набору многие берут ирригатор.

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Как правильно пользоваться этим устройством, чтобы не навредить деснам, «ФедералПресс» узнал у стоматолога-пародонтолога Марии Доржиевой.

«По сути, ирригатор – это просто струя воды под давлением, которая может убрать мягкий налет и остатки пищи. Обычным пациентам, не проходящих ортодонтические лечение, мы рекомендуем брать классическую насадку и начинать с самой маленькой мощности», – сказала врач.

Если человек спокойно пользуется ирригатором, крови или неприятных ощущений нет, можно переходить на следующий уровень. То есть постепенно увеличивать мощность подачи струю до максимальной.

Важно никогда не направлять струю в десну, чтобы не травмировать ее, добавила Доржиева. Правильное направление воды – от десны и под углом 45 °. Прибор нужно вести по краю десны, останавливаясь подольше в участках между зубами.