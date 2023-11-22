Эндокринолог назвала топ-10 ошибок, которые мешают похудеть

Сбросить лишние килограммы так, чтобы не испытывать дискомфорта, проблем с кожей и волосами, и сохранять хорошее расположение духа - это великая наука.

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Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала топ-10 неочевидных и потому часто встречающихся ошибок, которые мешают привести себя в форму.

1. Резкое ограничение калорий

"В таком режиме организм начинает запасать жир и получать энергию из мышц, уменьшая их объем", - предупреждает доктор Павлова в своем Telegram-канале.

2. Нарушение питьевого режима

При недостатке воды есть хочется больше, обмен веществ замедляется. К тому же вода активно участвует в процессе расщепления жира.

3. Кардиотренировки, без силовых упражнений

Такая физподготовка вредит суставам, истощает организм и иногда приводит к уменьшению мышечной массы. Кардио нужно дополнять неизнурительными силовыми упражнениями.

4. Нерегулярные приемы пищи

Накапливая голод, вы повышаете свои шансы переесть позже. Также пропуск приемов пищи грозит различными заболеваниями.

5. Экзотические и экстремальные диеты

Бросаться в крайности крайне опасно. Узнавайте о противопоказаниях, следите за реакцией организма и помните - диеты всегда временные.

6. Труднодостижимые цели

"Речь о желании сбросить 10 кг за месяц (условно). Это не только сложно, но и вредно. Самый оптимальный вариант - постепенное снижение веса. Резкая потеря лишних килограммов может стать огромным стрессом для организма", - говорит эндокринолог.

7. Мало белка в рационе

Белок участвует во многих процессах в организме, и его нужно добавлять в каждый прием пищи. Это нужно делать, даже если вы на диете, иначе не получится в полной мере утолить голод. К тому же при похудении недостаток белка сделает вашу кожу дряблой, обвисшей.

8. Полное исключение из рациона одного из макронутриентов: белки, жиры или углеводы

Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям.

9. Недостаток сна и неправильный режим дня

Качественный сон снижает тягу к сладкому и уменьшает чувство голода. Спите 7-8 часов в сутки и ложитесь не позднее 22.30.

10. Недостаток или перебор физической активности