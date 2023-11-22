Эндокринолог назвала топ-10 ошибок, которые мешают похудеть
Сбросить лишние килограммы так, чтобы не испытывать дискомфорта, проблем с кожей и волосами, и сохранять хорошее расположение духа - это великая наука.
Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала топ-10 неочевидных и потому часто встречающихся ошибок, которые мешают привести себя в форму.
1. Резкое ограничение калорий
"В таком режиме организм начинает запасать жир и получать энергию из мышц, уменьшая их объем", - предупреждает доктор Павлова в своем Telegram-канале.
2. Нарушение питьевого режима
При недостатке воды есть хочется больше, обмен веществ замедляется. К тому же вода активно участвует в процессе расщепления жира.
3. Кардиотренировки, без силовых упражнений
Такая физподготовка вредит суставам, истощает организм и иногда приводит к уменьшению мышечной массы. Кардио нужно дополнять неизнурительными силовыми упражнениями.
4. Нерегулярные приемы пищи
Накапливая голод, вы повышаете свои шансы переесть позже. Также пропуск приемов пищи грозит различными заболеваниями.
5. Экзотические и экстремальные диеты
Бросаться в крайности крайне опасно. Узнавайте о противопоказаниях, следите за реакцией организма и помните - диеты всегда временные.
6. Труднодостижимые цели
"Речь о желании сбросить 10 кг за месяц (условно). Это не только сложно, но и вредно. Самый оптимальный вариант - постепенное снижение веса. Резкая потеря лишних килограммов может стать огромным стрессом для организма", - говорит эндокринолог.
7. Мало белка в рационе
Белок участвует во многих процессах в организме, и его нужно добавлять в каждый прием пищи. Это нужно делать, даже если вы на диете, иначе не получится в полной мере утолить голод. К тому же при похудении недостаток белка сделает вашу кожу дряблой, обвисшей.
8. Полное исключение из рациона одного из макронутриентов: белки, жиры или углеводы
Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям.
9. Недостаток сна и неправильный режим дня
Качественный сон снижает тягу к сладкому и уменьшает чувство голода. Спите 7-8 часов в сутки и ложитесь не позднее 22.30.
10. Недостаток или перебор физической активности
Только при постоянных, медленно возрастающих нагрузках возникает видимый эффект тренированности. Излишнее усердие может привести к провисанию тазового дна, недержанию и даже инфаркту.