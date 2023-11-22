Названы укрепляющие иммунитет сезонные продукты
Терапевт, специалистка ЗОЖ платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталия Савицкая призвала пользоваться правилом гарвардской тарелки, чтобы составить идеальное меню, при этом предпочтение нужно отдавать сезонным укрепляющим иммунитет продуктам.
Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».
Савицкая объяснила, что по правилу гарвардской тарелки половина продуктов должна содержать пищевые волокна (фрукты, овощи), четверть — критически важный для иммунитета белок (мясо, рыба), четверть — сложные углеводы (цельнозерновые крупы и хлеб, картофель). При этом в холодное время лучше выбирать теплую пищу.
Помните и про жиры. Оливковое, тыквенное, льняное, рапсовое масла поддерживают здоровье гормональной системы и помогают организму оставаться устойчивым к нагрузкам, — отметила Наталия Савицкая терапевт, специалистка ЗОЖ.
По словам собеседницы «Ленты.ру», осенью и зимой особенно важно получать в достаточном количестве витамин С, содержащийся в квашеной без уксуса и сахара белокочанной капусте, морской капусте и кислых ягодах (смородина, облепиха).
Восполнить нехватку витамина D3, как отметила Савицкая, позволит включение в рацион рыбы жирных сортов, например, трески, скумбрии. Магний и белок можно получить из орехов и рыбы. Цинком же богаты морепродукты, орехи, печень и говядина, пояснила врач.
Дефицит витаминов можно заподозрить при ухудшении состояния ногтей, волос, кожи, при появлении усталости и плохого самочувствия. Как правило, здоровым людям со сбалансированным рационом и хорошим самочувствием витаминные добавки не нужны. Компенсировать необходимо только выявленный гиповитаминоз, который определяет врач, — говорит Наталия Савицкая терапевт, специалистка ЗОЖ.
В то же время врач обратила внимание, что употребление даже большого количества полезных продуктов окажется бессмысленным при наличии проблем в работе кишечника. Витамины попросту не будут усваиваться, объяснила Савицкая.
«Необходимо поддержать кишечную микрофлору естественными пребиотиками, — отметила она. — Добавляйте в меню зеленые бананы, ягоды, кисломолочные продукты, ферментированные овощи — соленья из капусты, огурцов, томатов, кабачков».
Также, по словам Савицкой, на иммунитет влияет состояние нервной системы. Крепкого здоровья можно добиться только при рациональном распорядке дня и достаточном количестве сна, подытожила иммунолог.