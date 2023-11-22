Как избавиться от стресса с помощью еды

Считается, что еда — не лучший способ справляться с тревогой. С этим трудно спорить, особенно если человек привык заедать все проблемы чем-то сладким и калорийным.

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Тем не менее есть продукты, в которых присутствуют нужные для спокойствия витамины и полезные вещества.

Вот их список.

Пшеничные отруби содержат много клетчатки, которая нужна для борьбы с тревогой и стрессом, написало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Есть она и в инжире. Он, кстати, богат ещё и магнием, который успокаивает нервную систему.

Другой полезный против стресса продукт — жирная морская рыба. Всё благодаря жирным кислотам омега-3, витаминам группы В и D, магнию и цинку. То, что нужно для борьбы со стрессом.

Магний, а ещё клетчатка, витамин С и фолиевая кислота есть в брокколи. Этот вид капусты обладает успокаивающим действием ещё и за счёт наличия сульфорафана.

Поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта — важный вклад в борьбу со стрессом, так как тревога и кишечник взаимосвязаны. В кефире есть полезные для ЖКТ бактерии. А ещё — триптофан, из которого вырабатывается гормон счастья серотонин.