Модель назвала способ накачать пресс на кровати

Модель и телеведущая Яна Сапета в интервью YouTube -каналу «Испытано на себе» назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати.

Сапета посоветовала выполнять упражнение сразу после пробуждения в лежачем положении. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.