Тренер объяснил, как похудеть с помощью ходьбы
Россиянам рассказали, как похудеть с помощью ходьбы. Рекомендациями поделился фитнес-тренер, нутрициолог Алексей Фалевич.
«Чтобы сбросить лишний вес, ходить нужно столько и так, чтобы потратить больше энергии, чем вы потребляете», – пояснил эксперт.
При этом Фалевич уточнил, что у похудения с помощью ходьбы есть и подводные камни. В частности, когда человек начинает больше двигаться, ему хочется больше есть.
Нутрициолог рекомендовал контролировать питание, увеличивать нагрузку постепенно, запастись терпением и найти единомышленников, чтобы достичь результата, пишет Life.ru.