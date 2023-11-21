Тренер объяснил, как похудеть с помощью ходьбы

«Чтобы сбросить лишний вес, ходить нужно столько и так, чтобы потратить больше энергии, чем вы потребляете», – пояснил эксперт.

При этом Фалевич уточнил, что у похудения с помощью ходьбы есть и подводные камни. В частности, когда человек начинает больше двигаться, ему хочется больше есть.