Стоматолог рассказал, чем чай полезен для здоровья зубов

Чай — как зеленый, так и черный — полезен для зубов и полости рта. Об этом рассказал врач-стоматолог Максим Обушенков.

© Вечерняя Москва

Врач объяснил, что черный чай богат фтором: он укрепляет эмаль, противостоит кариесу, а антиоксиданты полезны для общего здоровья. При этом не стоит пить слишком много чая, чтобы не столкнуться с окрашиванием зубов от танинов.

В свою очередь зеленый чай насыщен катехинами, борется с бактериями в полости рта, снижает риск кариеса и способствует улучшению дыхания.

Обушенков добавил, что и черный, и зеленый чай нужно пить без сахара, чтобы снизить риск развития кариеса.