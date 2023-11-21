Стоматолог рассказал, чем чай полезен для здоровья зубов
Чай — как зеленый, так и черный — полезен для зубов и полости рта. Об этом рассказал врач-стоматолог Максим Обушенков.
Врач объяснил, что черный чай богат фтором: он укрепляет эмаль, противостоит кариесу, а антиоксиданты полезны для общего здоровья. При этом не стоит пить слишком много чая, чтобы не столкнуться с окрашиванием зубов от танинов.
В свою очередь зеленый чай насыщен катехинами, борется с бактериями в полости рта, снижает риск кариеса и способствует улучшению дыхания.
Обушенков добавил, что и черный, и зеленый чай нужно пить без сахара, чтобы снизить риск развития кариеса.
— После употребления чая ополаскивание рта водой поможет уменьшить воздействие кислотности на эмаль, — уточнил стоматолог в комментарии NewsNN.