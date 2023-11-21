Ученые выяснили, употребление каких продуктов продлевает жизнь
Норвежские исследователи из Университета Бергена выяснили, что для того, чтобы жить долго, нужно есть меньше сосисок и колбасных изделий и больше орехов и цельнозерновых продуктов. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на PubMed National Library of Medicine.
Ученые выяснили, как соблюдение руководства The Eatwell Guide от Национальной службы здравоохранения Великобритании, посвященное пищевому поведению человека, повлияет на продолжительность жизни.
В руководстве рассказывается о том, что для долгой жизни надо употреблять пять порций овощей и фруктов в день, есть меньше углеводов, сахара, жиров и соли. Врачи советуют перестать употреблять сосиски, колбасы и газировку, пить воду и есть больше орехов и цельнозернового хлеба и хлопьев.
Норвежцы провели исследование, собрав группу из более чем 460 тысяч человек среднего возраста и опросив их об их пищевых привычках. Ученые следили за тем, как еда, которую потребляют испытуемые, влияет на их здоровье, а также фиксировали, в каком возрасте участники исследования умирают.
Раньше других уходили из жизни люди, которые ели много мучного, колбасы и сосисок и часто пили газировку. А люди, которые придерживались The Eatwell Guide, прожили дольше.
По мнению ученых, даже незначительное потребление полезных продуктов может продлить жизнь человека на год, а соблюдение всех положений руководства поможет увеличить продолжительность жизни на восемь лет.
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