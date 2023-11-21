Ученые выяснили, употребление каких продуктов продлевает жизнь

Норвежские исследователи из Университета Бергена выяснили, что для того, чтобы жить долго, нужно есть меньше сосисок и колбасных изделий и больше орехов и цельнозерновых продуктов. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на PubMed National Library of Medicine.

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Ученые выяснили, как соблюдение руководства The Eatwell Guide от Национальной службы здравоохранения Великобритании, посвященное пищевому поведению человека, повлияет на продолжительность жизни.

В руководстве рассказывается о том, что для долгой жизни надо употреблять пять порций овощей и фруктов в день, есть меньше углеводов, сахара, жиров и соли. Врачи советуют перестать употреблять сосиски, колбасы и газировку, пить воду и есть больше орехов и цельнозернового хлеба и хлопьев.

Норвежцы провели исследование, собрав группу из более чем 460 тысяч человек среднего возраста и опросив их об их пищевых привычках. Ученые следили за тем, как еда, которую потребляют испытуемые, влияет на их здоровье, а также фиксировали, в каком возрасте участники исследования умирают.

Раньше других уходили из жизни люди, которые ели много мучного, колбасы и сосисок и часто пили газировку. А люди, которые придерживались The Eatwell Guide, прожили дольше.

По мнению ученых, даже незначительное потребление полезных продуктов может продлить жизнь человека на год, а соблюдение всех положений руководства поможет увеличить продолжительность жизни на восемь лет.