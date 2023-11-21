Терапевт назвала 5 причин, почему так сложно вставать по утрам

Врач-терапевт Елена Климовская рассказала «МедикФорум», почему иногда сложно встать с кровати по утрам.

© Freepik

Нельзя ставить будильник на прикроватную тумбочку, считает Климовская. Лучше убрать его подальше, чтобы пришлось встать для того, чтобы его выключить.

«Как только вы встанете с постели, кровообращение постепенно улучшится, и вам будет легче собраться в ванной или приготовить кофе на кухне», — говорит Климовская.

Другой причиной просыпания терапевт называет функцию повтора будильника. Отбрасывая настоящий сигнал тревоги, организм решает, что сигнал был ложным, и возвращается в фазу глубокого сна.

Климовская утверждает, что иногда бывает сложно просыпаться из-за темноты в комнате. Для того, чтобы было легче встать с кровати, доктор советует сразу после выключения будильника впустить в комнату естественный свет.

Четвертая причина — дефицит жидкости в организме. Во время сна тело теряет до 500 мл воды, этот недостаток необходимо восполнить после пробуждения.

«Это не только активирует мозг, но и обеспечивает нормализацию метаболизма, пищеварения и деятельности почек».

Последней причиной, считает Климовская, является нерегулярный ритм сна. Чтобы биологические часы не сбивались, надо вставать и ложиться в одно и то же время, даже по выходным. Важно также спать не менее семи часов.

Климовская рекомендует не вставать слишком рано, а к новому времени подъема приближаться с шагом в 15 минут. Например, ложиться на 15 минут пораньше и вставать утром на 15 минут раньше, чем вчера. Каждый новый режим необходимо поддерживать как минимум три дня, чтобы организм успел перенастроиться.