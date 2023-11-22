Мифы о менопаузе, в которые вы все еще верите

Эксперт рассказал Womanhit о главных заблуждениях в отношении климакса.

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Один из самых непростых периодов в жизни любой женщины — период менопаузы. К сожалению, это состояние окружено мифами, и они не так уж безобидны.

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Мы поговорили с врачом-гинекологом Поляниной Ольгой, чтобы развенчать самые популярные заблуждения.

Миф 1. Менопаузу не нужно лечить

Дефицит половых стероидов у женщин называют климаксом, а у мужчин речь идет об андропаузе — дефиците тестостерона. Эти состояния обоих полов входят в перечень заболеваний международной классификации болезней, как говорит наш эксперт, лечение все же требуется, причем всегда специалист индивидуально подходит к решению проблемы.

Миф 2. Заместительная терапия — зло

Ольга поясняет, что в России скептически относятся к гормонам, при этом смело принимают гормональные препараты для поддержания работы щитовидной железы, а также гормональные контрацептивы.

«КОКами лечат направо и налево все — от акне до депрессии», — говорит гинеколог.

Но далеко не все понимают, что без эстрогена и прогестерона невозможно обеспечить себе качественную жизнь, а именно с недостатком этих гормонов женщины сталкиваются в период менопаузы.

«Правильно подобранная заместительная терапия дает возможность остановить рост биологического возраста, несмотря на паспортный, но при условии, что вы обратились к настоящему профессионалу», — дополняет Ольга.

Миф 3. Менопауза — отсутствие менструации

Ольга: «Менопаузой считается состояние, когда в течение года у женщины отсутствует менструация. Однако менопауза начинается за 10 лет до окончания менструации. Это состояние называется пременопауза».

Специалист поясняет, что распознать пременопаузу можно с таких симптомов, как нарушение сна, отсутствие энергии, эмоциональные перепады и появление мимических морщин.

Миф 4. Гинеколога может заменить косметолог