Можно ли отравиться дезодорантом-спреем

Подросток из Тверской области умер после того, как надышался содержимым дезодоранта. Школьник возвращался домой и решил подышать своим новым дезодорантом в подъезде. В результате мальчик потерял сознание и умер.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, можно ли отравиться антиперспирантом.

Проходят проверки

По его словам, сложно сделать предварительные выводы о том, что именно случилось с подростком. Точно неизвестно, каким именно дезодорантом он надышался и как он это делал.

— Однако важно понимать, что бытовыми дезодорантами, которым мы ежедневно пользуемся, отравиться невозможно. Они проходят все необходимые исследования и проверки. У бытовой химии есть максимальная летальная доза. Один флакон дезодоранта не может отравить человека, — сказал он.

Однако если человек болеет бронхиальной астмой, ему достаточно понюхать капельку дезодоранта, чтобы у него начался приступ, который может закончиться летально, предупредил эксперт.

Экспериментаторы

Специалист подчеркнул, что есть «люди-экспериментаторы», которые могут пользоваться дезодорантом не по назначению. Поэтому баллончик создают таким образом, чтобы количество вещества в нем не могло нанести вреда здоровью, уверен Кондрахин.

Терапевт заверил, что не стоит бояться использовать дезодорант в закрытой ванной комнате, ведь там находится вытяжка.

— Существует вероятность отравления дезодорантом, только если вы заткнете щели в двери и закроете приточную вентиляцию. Однако она минимальная. Дезодоранты создают таким образом, чтобы они не могли нанести вред здоровью человека, — подытожил он.