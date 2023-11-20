Россиянам объяснили, какой чай полезнее
Каждый хотя бы раз слышал о преимуществах настоящего чая. Популярнейшими сортами остаются зеленый и черный чай. Эксперты объяснили, чем отличаются эти два вида и что все-таки полезней для организма.
Самое главное отличие заключается в производстве. Черный чай изготавливается из почек и листьев чайного дерева и относится к категории ферментированного. Растительные элементы вялят, скручивают, ферментируют и сушат. После этих этапов чайные листья приобретает характерный цвет.
Зеленый же чай слабо ферментирован. Чайные листья того же дерева обжаривают или ошпаривают, чтобы убрать зелень, а затем скручивают и сушат.
Чайные листья у зеленого чая более светлые и могут быть как зеленого, так и оливкового цвета, а по аромату очень похожи на запах цветов и зелени. Из свежих листьев получается насыщенный, яркий и ароматный напиток.
Черный же чай имеет оранжево-янтарные или темные листья, а в аромате содержатся древесные, ягодные, цветочные или медовые нотки.
Что касается содержания кофеина, то он есть как в зеленом, так и в черном чае. Но все же наибольшее его количество содержится в зеленом чае, поэтому его не рекомендуется пить людям с проблемами с давлением. На количество кофеина влияет сорт, крепость, место сбора листьев, фасовка и размер листьев, а также способ заваривания и настаивания.
Хранить чай рекомендуется не больше года, поскольку при производстве применяются свежие листья. Лучше всего сохранить свежесть можно в условиях, где температура сохраняется на уровне +4 градусов. Черный чай более привередлив в хранении: важно избегать попадания солнечных лучей, влажности и соседства с резко пахнущими продуктами.
Приготовление зеленого и черного чая также отличается. Например, черный чай желательно заваривать максимально горячей водой. Зеленый же чай – более нежный и требователен к температуре воды. Чай заваривается водой не более +70…+80 градусов, а японские сорта не выше +70 градусов.
Отличаются и полезные свойства двух видов.
Черный чай оказывает пользу при:
- Профилактике остеопороза;
- Болезни ротовой полости;
- Восстановлении метаболизма;
- Борьбы со стрессом;
- Борьбе с сахарным диабетом;
- Проблемах с ЖКТ;
- Головных болях и мигренях.
Помимо этого, черный чай лучше помогает справиться с депрессией и неврозом.
Зеленый же чай:
- Борется с микробами;
- Помогает с проблемами с памятью;
- Предупреждает болезнь Паркинсона и Альцгеймера;
- Улучшает процессы обмена веществ;
- Оказывает бодрящий эффект;
- Предотвращает старение;
- Защищает от кариеса.
Но, оба вида чая также могут и нанести вред организму. Так, не рекомендуется употреблять черный чай людям с гипертонией и аритмией. Он также способен повысить глазное давление. Дополнительными противопоказаниями являются варикоз, атеросклероз и беременность.
Зеленый чай в сою очередь вреден для пациентов с заболеваниями печени. Если не ограничивать употребление зеленого чая, то может наблюдаться головная боль, тремор и бессонница.
Употреблять же чай, что зеленый, что черный, рекомендуется не больше 3–5 чашек объемом 200 мл в день, передает «Общественная служба новостей».