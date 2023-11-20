Россиянам объяснили, какой чай полезнее

Каждый хотя бы раз слышал о преимуществах настоящего чая. Популярнейшими сортами остаются зеленый и черный чай. Эксперты объяснили, чем отличаются эти два вида и что все-таки полезней для организма.

Самое главное отличие заключается в производстве. Черный чай изготавливается из почек и листьев чайного дерева и относится к категории ферментированного. Растительные элементы вялят, скручивают, ферментируют и сушат. После этих этапов чайные листья приобретает характерный цвет.

Зеленый же чай слабо ферментирован. Чайные листья того же дерева обжаривают или ошпаривают, чтобы убрать зелень, а затем скручивают и сушат.

Чайные листья у зеленого чая более светлые и могут быть как зеленого, так и оливкового цвета, а по аромату очень похожи на запах цветов и зелени. Из свежих листьев получается насыщенный, яркий и ароматный напиток.

Черный же чай имеет оранжево-янтарные или темные листья, а в аромате содержатся древесные, ягодные, цветочные или медовые нотки.

Что касается содержания кофеина, то он есть как в зеленом, так и в черном чае. Но все же наибольшее его количество содержится в зеленом чае, поэтому его не рекомендуется пить людям с проблемами с давлением. На количество кофеина влияет сорт, крепость, место сбора листьев, фасовка и размер листьев, а также способ заваривания и настаивания.

Хранить чай рекомендуется не больше года, поскольку при производстве применяются свежие листья. Лучше всего сохранить свежесть можно в условиях, где температура сохраняется на уровне +4 градусов. Черный чай более привередлив в хранении: важно избегать попадания солнечных лучей, влажности и соседства с резко пахнущими продуктами.

Приготовление зеленого и черного чая также отличается. Например, черный чай желательно заваривать максимально горячей водой. Зеленый же чай – более нежный и требователен к температуре воды. Чай заваривается водой не более +70…+80 градусов, а японские сорта не выше +70 градусов.

Отличаются и полезные свойства двух видов.

Черный чай оказывает пользу при:

Профилактике остеопороза;

Болезни ротовой полости;

Восстановлении метаболизма;

Борьбы со стрессом;

Борьбе с сахарным диабетом;

Проблемах с ЖКТ;

Головных болях и мигренях.

Помимо этого, черный чай лучше помогает справиться с депрессией и неврозом.

Зеленый же чай:

Борется с микробами;

Помогает с проблемами с памятью;

Предупреждает болезнь Паркинсона и Альцгеймера;

Улучшает процессы обмена веществ;

Оказывает бодрящий эффект;

Предотвращает старение;

Защищает от кариеса.

Но, оба вида чая также могут и нанести вред организму. Так, не рекомендуется употреблять черный чай людям с гипертонией и аритмией. Он также способен повысить глазное давление. Дополнительными противопоказаниями являются варикоз, атеросклероз и беременность.

Зеленый чай в сою очередь вреден для пациентов с заболеваниями печени. Если не ограничивать употребление зеленого чая, то может наблюдаться головная боль, тремор и бессонница.