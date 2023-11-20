Какие продукты повышают гемоглобин в крови
В них содержится много железа — одного из важнейших микроэлементов, жизненно важных для человека.
Что такое гемоглобин
Это сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Гемоглобин синтезируется в костном мозге из железа и глобина – белка, который создаётся эритроцитами — красными клетками крови, отвечающими за обменные процессы тканей и органов. Они же образуются из стволовых клеток костного мозга.
Гемоглобин циркулирует в кровотоке в течение всей жизни красных кровяных телец — около 120 дней. Его главные функции: перенос кислорода и регулирование кислотно-щелочного равновесия. Этот белок является одной из четырёх буферных систем, поддерживающих постоянство рН внутренней среды на уровне нормы (7,36–7,4).
Кроме этого, он регулирует вязкость крови, предотвращает выход воды из тканей и снижает онкотическое давление, отвечающее за удержание жидкости во внутренней среде.
Врачи измеряют уровень этого белка в крови, чтобы убедиться, что клетки получают достаточно кислорода.
Норма гемоглобина у мужчин и женщин
- мужчины – 130-150 г/л;
- женщины – 120-140 г/л;
- дети – от 12 до 14 лет – от 120 г/л, от 6 до 11 лет – от 115 г/л, от 1 месяца до 5 лет – от 110 г/л, от 15 до 28 дней – от 120 г/л и от 0 до 14 дней – от 145 г/л.
Нормальные показатели гемоглобина в крови взрослых остаются примерно на одном и том же уровне. В преклонном возрасте они могут изменяться.
Причины снижения гемоглобина
У этого есть две основные причины.
1. Недостаточное поступление компонентов для синтеза гемоглобина. Дело может быть в:
- неправильном питании;
- диетах для похудения;
- нарушении всасывания железа в кишечнике;
- гормональной перестройке организма;
- нехватке витаминов B9, B12 или аскорбиновой кислоты.
2. Избыточное разрушение гемоглобина под влиянием внешних и внутренних факторов. Как правило, такое может происходить при:
- серьёзных патологиях внутренних органов;
- опухолях;
- болезнях крови;
- больших кровопотерях при травмах;
- операциях;
- родах;
- чрезмерном употреблении алкоголя, курении и приёме некоторых лекарственных препаратов.
Какие продукты поднимают гемоглобин
Так как снижение гемоглобина зачастую происходит при дефиците железа в организме, необходимо восполнить содержание этого незаменимого элемента. В этом помогут:
- Нежирные сорта мяса (говядина, телятина).
- Печень (в основном говяжья, свиная).
- Рыба (скумбрия, сельдь).
- Яичный желток.
- Молочная продукция (творог, твёрдый сыр).
- Цельнозерновые крупы (пшеничные отруби, гречка, геркулес).
- Бобовые (фасоль, горох).
- Овощи (свёкла, морковь, картофель, шпинат).
- Зелень (петрушка, укроп).
- Фрукты (гранат, яблоки).
- Ягоды (малина, чёрная смородина).
- Сухофрукты (курага, чернослив).
- Фундук.
- Морская капуста.
- Свежие лесные грибы.
Стоит отметить, что при железодефицитной анемии рекомендуется употреблять продукты, содержащие гемовое железо – оно усваивается нашим организмом в полном объёме и именно оно входит в состав гемоглобина. Его можно получить из продуктов животного происхождения.
В то же время в цельнозерновой крупе, различных овощах и фруктах содержится негемовое железо, для преобразования которого в доступную для нашего организма форму нужен витамин С. По этой причине следует включить в свой рацион различные цитрусовые, смородину, клюкву, капусту и зелень.
Эффективным средством от анемии является гранатовый сок, однако его следует употреблять с осторожностью людям со склонностью к запорам.
Железо плохо усваивается в присутствии кальция, поэтому одновременно употреблять содержащие их продукты не рекомендуется. Помимо этого, стоит ограничить питьё чая и кофе – находящиеся в них вещества способствуют выведению этого микроэлемента.
В некоторых случаях снижение уровня гемоглобина в крови происходит при недостатке фолиевой кислоты (витамина В9). Ей богаты бобовые, спаржа, артишоки, яйца, зелёные листовые овощи (шпинат, рукола, капуста), свёкла, цитрусовые, брюссельская капуста, брокколи, орехи и семена, говяжья печень, зародыши пшеницы, папайя, бананы, авокадо.
Если же анемия вызвана нехваткой витамина В12, то стоит включить в свой рацион мясо говядины, говяжью печень, рыбу (форель, лосось), морепродукты (моллюски, сардины, тунец) и яичные желтки. Для его хорошего усвоения нужен кальций, поэтому в меню рекомендуется добавить молочные продукты.
Ещё одним ценным источником витамина В12 являются пивные дрожжи, которые можно найти практически в любой аптеке. Регулярное употребление этого натурального препарата поможет восполнить дефицит кобаламина, который и вызвал понижение гемоглобина в крови. Также им обогащены растительные заменители молока.
Тем не менее стоит понимать, что питание – всего лишь часть лечения, а не его полная замена. При снижении уровня показателей в любом случае необходима консультация специалиста – он поможет определить точную причину снижения гемоглобина и назначит как диету, так и соответствующее лечение.