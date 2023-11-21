Врач рассказала, почему не стоит увлекаться детокс-программами

«Садятся на овощи и фрукты, получают обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Или кишечник не справляется от этого обилия клетчатки. Или включается острый панкреатит, потому что человек решил пить свежевыжатые соки. Или он садится на какую-то другую безуглеводную диету, белками нагружает свой организм, то есть случается обострение желчнокаменной болезни или не выдерживают почки», – отметила эксперт.