Врач рассказала, почему не стоит увлекаться детокс-программами
Организм человека самостоятельно справляется с очищением. Поэтому необходимости в детоксикации нет. Таким мнением с Pravda.Ru поделилась главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко, пояснив, что лучшей профилактикой «загрязнения» организма человека является сбалансированный и оптимальный образ жизни.
«Выведением токсических продуктов или продуктов метаболизма организма, конечных продуктов обмена веществ занимаются выделительные органы и системы. В идеальном состоянии все у нас в организме хорошо. И помогать чистить печень, чистить почки не нужно», – пояснила главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
Выводить продукты метаболизма организма при помощи детокс-программ специалист не рекомендует.
«Садятся на овощи и фрукты, получают обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Или кишечник не справляется от этого обилия клетчатки. Или включается острый панкреатит, потому что человек решил пить свежевыжатые соки. Или он садится на какую-то другую безуглеводную диету, белками нагружает свой организм, то есть случается обострение желчнокаменной болезни или не выдерживают почки», – отметила эксперт.