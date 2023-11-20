6 лучших напитков, укрепляющих иммунитет

Укрепить иммунную систему помогают правильное питание и употребление полезных для здоровья напитков. Вот некоторые из них.

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Вода. Организм человек состоит на 60-70% из воды. Кроме того, когда тело обезвожено, это может способствовать росту бактерий и вирусов. Поэтому важно пить достаточное количество воды ежедневно.

Зелёный чай. Он богат флавоноидами, которые обеспечивают пользу для здоровья. Они снижают вероятность развития болезней сердца, некоторых видов рака, борются с системным воспалением.

Кефир. Этот напиток содержит пробиотики, которые помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. Также в обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrients, отмечается, что кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и многими другими полезными для здоровья свойствами.

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Лимонно-имбирный чай. Этот чай содержит много витамина С, который защищает клетки организма от окислительного стресса. Кроме того, одно исследование показало, что витамин С отличается противовоспалительными свойствами, снижает проявление отрицательных иммунных реакций.

Натуральный апельсиновый или грейпфрутовый сок. Благодаря витамину С и фолиевой кислоте в составе этих соков вы поддержите целостность иммунных барьеров, защитите иммунные клетки от повреждений. Биологически активные соединения цитрусовых также отличаются противовоспалительным действием, поддерживают иммунитет.

Томатный сок. Этот сок богат витамином С, ликопином. Известно, что последнее вещество помогает уменьшить воспаление в организме.