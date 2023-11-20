Семь неожиданных привычек, которые вредят вашему телу

Если вы хотите вести здоровый образ жизни, то откажитесь от этих действий, связанных с фитнес-тренировками.

© unsplash.com

Слишком много времени уделять изолирующим упражнениям. Например, это сгибание рук на бицепс, разгибание ног. Если не сочетать такие тренировки со сложными упражнениями, то можно столкнуться с мышечным дисбалансом, отсутствием функциональной силы. Со временем такой дисбаланс может привести к проблемам с осанкой и увеличить риск получения травм во время повседневной деятельности.

Видео дня

Лёгкое обезвоживание. Обычно оно заметно не сразу. Однако в любом случае пить достаточное количество воды во время тренировки важно. Из-за лёгкого хронического обезвоживания у вас может уменьшиться сила и выносливость, а со временем вы столкнётесь с камнями в почках и с повреждением почек.

Слишком долго растягиваться перед поднятием тяжестей. Чрезмерная растяжка временно уменьшит мышечную силу и стабильность суставов. Это может привести к травме.

Shutterstock

Не уделять внимания определённым группам мышц. Дело в том, что вы можете как перетренировать, так и недотренировать ту или иную группу мышц. Если, например, вы станете сосредотачиваться на руках и грудной клетке и не уделять внимания спине, то столкнётесь с плохой осанкой, хронической болью в спине.

Игнорирование силы хвата. Со временем слабый хват может ограничить вашу способность выполнять ключевые упражнения. Это приведёт к ухудшению результатов, увеличению риска возникновения несчастных случаев или падения веса.

Неправильное использование грузовых поясов. Если пользоваться ими слишком часто, то можно увеличить риск травм поясницы. Связано это с тем, что тело привыкает со временем к искусственной поддержке.

Не стирать простыни неделю. Согласно исследованию, проведённому Amerisleep, наволочки недельной давности содержали 3 млн колониеобразующих единиц на квадратный дюйм. И это в 17 442 раза больше бактерий, чем вы можете найти на сиденье унитаза.