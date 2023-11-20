Гранат укрепляет иммунитет и очищает сосуды

В плоде ягоды содержится от 400 до 900 маленьких косточек со сладкой бордовой мякотью. Они наполнены важными для организма витаминами, минералами и микроэлементами. Об этом рассказали эксперты проекта здоровое-питание.рф.

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По их словам, гранат и продукты его обработки сохраняют противовоспалительное и противоопухолевое действие, снижают артериальное давление. Ягода улучшает работу сердца и сосудов, желудочно-кошенного тракта, мочеполовой и эндокринной систем. Она же - естественный антиоксидант.

В основном гранат наполнен витаминами C, Р, B6 и В12. Они укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Есть в плодах ягоды и кислоты, клетчатка, дубильные вещества. Их регулярное потребление считается профилактикой отравлений.

Эксперты уточнили: - Полезен и гранатовый сок. В нем достаточно много флавоноидов - природных антиоксидантов. В одном стакане содержится 10 % от рекомендуемого уровня их потребления. Сок граната богат калием, магнием и медью. Первый служит для здоровой работы сердца, второй участвует в белковом обмене и поддерживает нервную систему, а медь необходима для правильного усвоения железа.