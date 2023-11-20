Печень — один из главных «тружеников» в организме человека. Орган активно участвует в обменных процессах и служит хранилищем для гликогена — нашего стратегического энергетического «запаса», очищает организм от токсинов и других вредных веществ.

Без здоровой печени трудно работать остальным системам организма.

О том, какие факторы губят печень и можно ли её восстановить, «Секрету» рассказала Ирина Учурова, гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

К нарушению функций печени и разрушению ее клеток (гепатоцитов) могут приводить различные заболевания. Так, болезни щитовидной железы или сахарный диабет повышают риск жировой болезни — стеатоза. Однако чаще всего главным врагом печени становится сам человек и его вредные привычки.

Как алкоголь влияет на печень

Злоупотребление алкоголем — основной триггер не только ожирения печени, но и фиброза с циррозом (тяжёлых хронических патологий, при которых здоровая ткань органа заменяется соединительной). Этиловый спирт повышает нагрузку на печень и заставляет её работать на пределе своих возможностей.

Считается, что печень здорового человека способна без последствий для себя переработать до 20 миллилитров этанола в сутки. Однако регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах рано или поздно всё равно приведёт к истощению органа. Особенно если со временем начать «повышать дозу» или заедать алкоголь жирными закусками.

Как курение влияет на печень

Никотин оказывает сосудосуживающий эффект, в том числе и на кровеносные сосуды печени. Курение нарушает микроциркуляцию органа и может спровоцировать застой желчи. Опасность для печени также представляет котинин — продукт метаболизма никотина, который вырабатывается в организме курильщиков.

Для расщепления котинина печени приходится задействовать ферменты, которые обычно отвечают за нейтрализацию токсичных элементов из лекарственных препаратов. Соответственно, человек начинает хуже усваивать лекарства и чаще сталкивается с побочными эффектами при их приёме. Неслучайно врачи обычно советуют пациентам отказаться от курения во время болезни — хотя бы до выздоровления.

Согласно исследованиям, курение в анамнезе наблюдается примерно у 40% пациентов с заболеваниями печени.

Как неправильное питание влияет на печень

Печень — важный участник липидного обмена в организме и регулирует основные процессы расщепления жиров. Избыток жирной и жареной пищи в рационе перегружает печень. В какой-то момент орган перестаёт справляться с «объёмом работы», из-за чего жир начинает откладываться уже внутри него самого.

Печени вредит не только жирная пища, но и обилие кислых, солёных или острых продуктов. Кроме того, стоит ограничить употребление сладостей, выпечки и других блюд с высоким содержанием сахара.

Дело в том, что печень участвует как в жировом, так и в углеводном обмене. Слишком большой процент углеводов в рационе способен «перетягивать внимание на себя» и отвлекать печень от выполнения основных обязанностей.

Как БАДы и лекарственные препараты влияют на печень

Бесконтрольный приём биологически активных добавок к пище и лекарственных препаратов повышает токсическую нагрузку на печень и вредит её работоспособности. Особую опасность для органа представляют жаропонижающие препараты на основе парацетамола, нестероидные противовоспалительные средства с обезболивающим эффектом, антибиотики.

Это не означает, что такие препараты вообще нельзя употреблять. Просто пить их стоит исключительно при наличии объективных показаний и только по назначению врача.

Согласно исследованиям , повреждение печени, вызванное растительными и пищевыми добавками, в настоящее время составляет 20% случаев гепатотоксичности в США. В основном это анаболические стероиды, экстракт зелёного чая и многокомпонентные пищевые добавки. Добавки для бодибилдинга наносят вред постепенно, а экстракт зелёного чая вызывает острое поражение, подобное гепатиту. Большинство случаев связано с приёмом многокомпонентных пищевых добавок, в которых компонент, ответственный за токсичность, обычно неизвестен.

Как сидячий образ жизни влияет на печень

Когда-то проблемы с печенью были уделом возрастных пациентов или людей с алкогольной зависимостью. Однако с конца прошлого века болезни органа успели значительно «помолодеть». Тот же стеатоз практически приобрёл масштабы мировой пандемии.

Виноваты в этом не только неправильное питание и повсеместная любовь к фастфуду, но и сидячий образ жизни, который характерен для большинства жителей городов. Дефицит физической активности замедляет обмен веществ, заставляет печень постоянно «перерабатывать» и повышает риски её ожирения.

Чистка печени: нужна ли?

Печень считается едва ли не самым «живучим» органом нашего организма, а её клетки умеют достаточно быстро восстанавливаться. Шансы привести печень в норму весьма высоки даже после длительного употребления алкоголя и хронического переедания.

Но лишь при одном условии — если её здоровые клетки ещё не начала заменять фиброзная ткань. В этом случае восстановить нормальную структуру и работоспособность органа уже затруднительно.

В интернете сегодня можно найти огромное количество рецептов «для чистки печени». Аналогичной формулировкой покупателей привлекают и продавцы разнообразных БАДов. Вот только заниматься самолечением в этом случае врачи не советуют. Активные компоненты в составе таких добавок сами могут быть токсичными и усиливать нагрузку на печень.

Максимум, что может сделать сам пациент, — отказаться от алкоголя и жирной пищи, увеличить количество овощей и фруктов в рационе. Они богаты антиоксидантными веществами, которые благотворно влияют на состояние клеток печени. Однако подбирать схему лечения обязательно должен врач-гепатолог, причём обязательно — после диагностики. Стандартный набор обследований включает липидограмму, проверку крови на сахар и уровень печёночных ферментов. Дополнительно может потребоваться пройти УЗИ печени и жёлчного пузыря.

Результаты анализов позволяют врачу оценить состояние печени и те процессы, которые происходят внутри органа, а ещё — подобрать препараты-гепатопротекторы. В состав таких веществ могут входить различные действующие вещества. Например, эссенциальные фосфолипиды, который обычно содержатся в оболочках клеток печени, альфа-липоевая кислота для нормализации уровня холестеринов, глицирризиновая кислота — для нейтрализации воспалительных процессов и т.д.