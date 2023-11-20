Как приготовить идеальный завтрак для похудения
Важно, чтобы первый приём пищи, как и все последующие, тоже был здоровым и учитывался баланс калорий. Кроме того, варианты продуктов, предложенные специалистом, ещё и в целом полезны для организма.
Какие блюда с ними можно есть, «Медикфорум» узнал у врача-нутрициолога Игоря Строкова.
Правильный завтрак для похудения
Бобовые
По словам специалиста, бобовые, такие как фасоль, — это идеальный набор белков, клетчатки и углеводов.
Варианты:
- фасоль, бекон и яйца;
- фасоль с омлетом;
- смузи;
- хумус из нута и белой фасоли — альтернатива сыру и джему на хлебе с маслом.
Орехи
В орехах много ненасыщенных, полезных жирных кислот, а вдобавок к этому — клетчатки и белка. Строков привёл в пример исследование: люди, которые каждый день съедали 14 граммов орехов, в целом теряли вес в течение четырёх лет. Ещё один плюс орешков — снижение уровня сахара в крови. Поэтому их можно использовать как перекус между завтраком и обедом.
Варианты:
- мюсли с орехами;
- каша с орехами.
Зелёные листовые овощи
Это ценный источник клетчатки, которая поддерживают полезные бактерии кишечной флоры.
«В противном случае избыток вредных бактерий в кишечнике может привести к проблемам со здоровьем. Это также может означать увеличение веса», — сказал врач.
Варианты:
- омлет со шпинатом;
- сэндвич с тофу, руколой и кресс-салатом;
- коктейль с бананом, корицей, овсяными хлопьями и листовым шпинатом.
Почему худеющим нельзя не завтракать
А потому, что игнорирование утренней трапезы, наоборот, способствует набору лишнего веса. Смотрите сами: если вы позавтракали сбалансированно, это помогает снижать уровень кортизола (гормон стресса), регулировать аппетит и не переедать в течение дня.
Кроме этого, завтрак позволяет организму зарядиться энергией на весь день, объяснил эксперт по диетическому питанию в компании Fitkit Артём Верис. Поэтому на первый приём пищи должно приходиться около 25–35% от суточной нормы калорий, продукты стоит выбирать со сложными углеводами, клетчаткой, а также белками и жирами.