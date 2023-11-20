Как приготовить идеальный завтрак для похудения

Важно, чтобы первый приём пищи, как и все последующие, тоже был здоровым и учитывался баланс калорий. Кроме того, варианты продуктов, предложенные специалистом, ещё и в целом полезны для организма.

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Какие блюда с ними можно есть, «Медикфорум» узнал у врача-нутрициолога Игоря Строкова.

Правильный завтрак для похудения

Бобовые

По словам специалиста, бобовые, такие как фасоль, — это идеальный набор белков, клетчатки и углеводов.

Варианты:

фасоль, бекон и яйца;

фасоль с омлетом;

смузи;

хумус из нута и белой фасоли — альтернатива сыру и джему на хлебе с маслом.

Орехи

В орехах много ненасыщенных, полезных жирных кислот, а вдобавок к этому — клетчатки и белка. Строков привёл в пример исследование: люди, которые каждый день съедали 14 граммов орехов, в целом теряли вес в течение четырёх лет. Ещё один плюс орешков — снижение уровня сахара в крови. Поэтому их можно использовать как перекус между завтраком и обедом.

Варианты:

мюсли с орехами;

каша с орехами.

Зелёные листовые овощи

Это ценный источник клетчатки, которая поддерживают полезные бактерии кишечной флоры.

«В противном случае избыток вредных бактерий в кишечнике может привести к проблемам со здоровьем. Это также может означать увеличение веса», — сказал врач.

Варианты:

омлет со шпинатом;

сэндвич с тофу, руколой и кресс-салатом;

коктейль с бананом, корицей, овсяными хлопьями и листовым шпинатом.

Почему худеющим нельзя не завтракать

А потому, что игнорирование утренней трапезы, наоборот, способствует набору лишнего веса. Смотрите сами: если вы позавтракали сбалансированно, это помогает снижать уровень кортизола (гормон стресса), регулировать аппетит и не переедать в течение дня.