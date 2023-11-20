Ключевые ошибки при занятиях фитнесом перечислил тренер
Фитнес-занятия без профессионального тренера могут скрывать в себе ряд потенциальных проблем. В частности, занимающиеся самостоятельно часто допускают ошибки, которые могут негативно сказываться на здоровье и общем состоянии организма. Об этом заявил фитнес тренер Евгений Афанасьев
К первой ошибке специалист отнес нарушение техники выполнения упражнения. По словам тренера, это может привести к травмам и снижению эффективности тренировки. Поэтому важно уделять внимание правильному выполнению упражнений и при необходимости обращаться к тренеру за коррекцией.
Второй ошибкой Афанасьев назвал неправильный подбор нагрузки. Если выбранный уровень окажется не соответствующим физической форме, человек может всерьез пострадать и нанести ущерб собственному здоровью.
Третьей ошибкой стал неправильный расчет времени занятия. Здесь тренер обратил внимание на то, что длительность должна быть адекватной целям, здоровью и физическому состоянию занимающегося. Кроме того, слишком короткие или, наоборот, чрезмерно длительные тренировки могут не дать желаемых результатов, пишет PrimaMedia.