Спасающие от холода продукты перечислила врач

Осенью и зимой необходимо употреблять продукты, содержащие большое количество углеводов, а также витамин D, витамины группы В, магний и хром. Благодаря им вырабатывается энергия для поддержания оптимального уровня теплообмена. Об этом заявила гастроэнтеролог Анастасия Чижикова.

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Специалист пояснила, что магний участвует во многих жизненно важных процессах, в том числе в работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром, в свою очередь, помогает поддерживать углеводный, жировой и белковый обмен, регулирует работу щитовидной железы, сердца и сосудов.

Витамины группы В играют важную роль в обеспечении здоровья нервной системы, печени и кожи. Витамин D способствует выработке гормонов серотонина и дофамина, которые влияют на настроение и самочувствие человека. Что касается углеводов, их врач назвала основным источником энергии для людей.

Перечисленные витамины и микроэлементы содержатся в какао-бобах, молочных продуктах, сыре, мясе, рыбе, бобовых, орехах, икре и морской капусте. Также нелишним будет иногда побаловать себя шоколадными десертами, в которых содержится от 70% какао.