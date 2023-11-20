5 правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму

С наступлением холодов снижается физическая активность и увеличивается объем потребляемой пищи. Такой образ жизни ведет к набору лишних килограммов. Эксперты РБК Life назвали пять правил, которые помогут не поправиться за зиму.

© Вечерняя Москва

Первое правило — пить как можно больше воды. По словам специалистов, потоотделение человека зимой не снижается, а использование обогревателей приводит к обезвоживанию организма.

Второе правило — употреблять продукты с триптофаном, который содержится в листовой зелени, мясе птицы, морепродуктах и брокколи.

Третье правило — каждый день есть горячие супы. Четвертое правило — питаться регулярно, потому что оставаться голодным в холодное время года опасно.