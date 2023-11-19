Психиатр призвал отказаться от привычки устанавливать несколько будильников

Привычка заводить несколько будильников с интервалом в 10-15 минут наверняка хорошо знакома "совам" и вообще тем, для кого ранний подъем является настоящим испытанием. На первый взгляд, эта привычка никак не может навредить. Тем не менее, несмотря на кажущуюся безобидность, она все же способна, наоборот, вызвать некоторые проблемы со здоровьем и самочувствием.

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Как считает профессор психиатрии из Пенсильваньского университета (США) Матиас Баснер, непрерывность сна является одним из ключевых условий для полноценного отдыха и восстановления сил организма.

Если же прервать сон будильником, а потом снова заснуть, будет прервана быстрая фаза сна. Мозг будет вновь погружаться в нее в перерывах между звонками будильника, однако именно это и помешает в итоге почувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Такой прерывистый сон послужит причиной разбитого состояния, которое, вполне, может затянуться на целый день. По словам специалиста, не стоит прерывать сон, тем более по несколько раз. Те несколько минут, в течение которых человек дремлет, принесут гораздо меньше пользы, чем если бы он спал не просыпаясь.