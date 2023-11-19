Древнейший антибиотик в мире. Что добавить в йогурт, чтобы не болеть зимой

Обычно при простуде, проблемах с пищеварением или сердцем в ход сразу идут лекарства. Однако со многими заболеваниями можно справиться с помощью простого йогурта с добавками. О том, что необходимо добавлять в йогурт, чтобы укрепить иммунитет, рассказали «ИноСМИ».

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Одним из вариантов употребления йогурта является добавление к нему чеснока. Сам по себе кисломолочный продукт содержит много кальция, белка и витаминов, например витамин D. При добавлении чеснока смесь становится эффективным усилителем работы иммунной системы и позволяет защититься от любых вирусов. Чесночный йогурт уничтожает бактерии, которые вызывают боли в горле.

Такая комбинация продуктов способна также нормализовать уровень холестерина в крови и предотвращает накопление жиров, которые могут стать причиной возникновения инсульта.

При смешивании йогурта, чеснока и оливкового масла получается продукт, богатый антиоксидантами. Такое средство помогает при проблемах с пищеварением, например расстройстве желудка или запоре. В оливковом масле содержатся жирные кислоты, которые способны регулировать уровень холестерина, пишет inosmi.ru.

Лечение инфекционных заболеваний, таких как пневмония, туберкулез или гонорея, в последнее время осложняется тем, что уровень устойчивости бактерий к антибиотикам растет. Это может привести к тому, что в какой-то момент любая инфекция или рана могут стать смертельными, сообщает издание «Новые Известия».