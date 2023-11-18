Как отказаться от сладкого — советы специалистов

Мы все прекрасно знаем о том, какой вред организму наносит избыток сахара в рационе. Однако отказаться от вредной привычки под силу немногим. Как же сделать это без сильного стресса для организма? Какой метод лучше: радикальный или постепенный?

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О вреде сахара осведомлены все. Врачи давно говорят о последствиях злоупотребления сладким, среди которых: лишний вес, нарушения сна, проблемы с кожей, быстрая утомляемость, болезни зубов, "забитые" сосуды. Тем не менее, многие из нас просто не представляют себе жизнь без пары кубиков сахара в чай, без шоколада, перекусов печеньем или шоколадными батончиками.

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Безусловно, у сахара есть и определенный положительный эффект. Он помогает работе головного и спинного мозга за счет активизации кровообращения, а также помогает бороться со стрессом. Дело в том, что инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой в ответ на сладкое, способствует выработке серотонина, "гормона счастья". Но именно здесь и кроется коварство: важно знать меру, иначе может появиться зависимость от сладкого.

Как же все-таки побороть вредную привычку без сильного стресса для организма – мягко, но эффективно? Существует два метода: радикальный и постепенный. Радикальный метод пропагандировал популяризатор кето-диеты Пол Брег. Он считал, что резкий отказ от сахара перенесется организмом легче. Нужно продержаться всего пару дней, после чего тяга к сладкому уменьшится. Чтобы помочь себе в этот период, важно принимать пищу дважды в день без перекусов, заниматься спортом, снизить количество углеводов до 30 граммов в сутки, принимать витамин В1.

Однако многие специалисты уверяют, что медленный отказ от сахара вызывает меньше стресса. Для того чтобы постепенно прощаться с вредной привычкой, необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Во-первых, важно читать этикетки, так как многие продукты содержат добавленный сахар. Во-вторых, можно заменить сладости на орехи – белок добавит чувства сытости. В-третьих, нужно уменьшить количество сахара в напитках: начать пить обычный чай и отказаться от магазинных соков в пользу свежевыжатых.