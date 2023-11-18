Врач объяснил, чем опасен морковный сок

Врач Сокольский объяснил, почему нельзя пить много морковного сока
Доктора всегда рекомендуют включать в рацион как можно больше овощей. Однако, чрезмерное употребление даже таких полезных продуктов может навредить здоровью. Так, например, стоит знать меру в употреблении морковного сока, рекомендовал в беседе с aif.ru специалист по фитохимии, кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.
Отметив безусловную пользу моркови, специалист все же посоветовал не есть ее слишком много и особенно не злоупотреблять напитком из этого яркого овоща.
Дело в том, пояснил эксперт, что содержащиеся в моркови каротиноиды при избыточном употреблении овоща не успевают усваиваться в полном объеме. Это может привести к проблемам в работе с печенью, которая, в свою очередь, способна обернуться каротиноидной желтухой.
При этом заболевании кожные покровы человека и белки его глаз становятся желтоватого оттенка.
К таким последствиям приводит, как правило, чрезмерное употребление морковного сока, говорит Сокольский.
Лечить каротиноидную желтуху не нужно: она проходит сама, после того как человек прекращает пить морковный сок и есть сам овощ.
Сокольский отметил, что каротиноидная желтуха чаще встречается у людей, страдающих проблемами с печенью.