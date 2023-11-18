Врач раскрыла секрет хорошего сна

Врач-эндокринолог Зухра Павлова раскрыла секрет хорошего сна. По словам медицинского специалиста, качественный сон снижает тягу к сладкому и уменьшает чувство голода.

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При этом, если человек регулярно не высыпается, то это может привести к появлению серьезных проблем со здоровьем. Например, ухудшится работа иммунитета и увеличится риск развития тяжелых хронических заболеваний.

Чтобы этого избежать, Зухра Павлова рекомендует ложиться спать до 22.30 и отдыхать не менее 7 часов.

Также за час до сна необходимо отказаться от использования различных гаджетов, так как синий свет, исходящий от них, разрушает гормон сна — мелатонин.