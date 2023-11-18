Что произойдет с организмом, если часто пропускать завтрак

По словам эксперта, в случае отсутствия завтрака компенсаторно растет уровень гормона стресса — кортизола. А он, в свою очередь, влияет на множество механизмов гормональной регуляции.

Эксперт предупредила, что, если вы пропускаете завтрак, так как есть после пробуждения вам не хочется, вероятно, все дело в гормональных нарушениях. Здоровый человек должен завтракать в первые полтора-два часа после того, как проснулся. Приучать организм к отсутствию завтрака в корне неправильно.