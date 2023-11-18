Простое блюдо на завтрак поможет уменьшить жира на животе

Врач-диетолог Лиза Ричардс посоветовала очень простое и общедоступное блюдо на завтрак, способствующее уменьшению жира на животе.

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По её словам, речь идёт о классическом овощном омлете, который обеспечит организм постным белком, сытностью и необходимыми питательными веществами, помогая таким образом контролировать аппетит и предотвращать переедание, передаёт ЗОЖ.news.

«Употребление яиц – лучший способ улучшить своё питание и убедиться, что у вас достаточно энергии на оставшуюся часть утра», – подчеркнула специалист.

При этом она рекомендует добавлять в омлет красный перец, который богат антиоксидантами.

«Такие высокобелковые блюда, как омлет, способствуют здоровому питанию и оздоровлению организма. А отказ от рафинированных углеводов, присутствующих в обычной выпечке на завтрак, вместе с принятием здоровых привычек поможет избежать увеличения веса», – пояснила врач.

Как отметила Ричардс, в отличие от традиционных завтраков с рафинированными углеводами, овощной омлет не вызовет переедания в середине дня, что приводит к неправильному выбору продуктов.