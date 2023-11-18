Названа скрытая причина, которая мешает бросить курить

Психиатр Нурисламов: привычка грызть ногти может мешать бросить курить. Также человек может неосознанно крутить волосы, теребить кольцо на пальце и т. д. Склонность к подобным мелким действиям усложняет борьбу с главным — курением.

© Секрет Фирмы

Чтобы избавиться от вредной привычки, нужно заменить её другой, но полезной, уверен врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

Как объяснил специалист, зависимому человеку кажется, будто сигарета приносит ему облегчение, хотя это заблуждение. Но иллюзия облегчения такова, что отказаться от собственной жизни курильщику порой легче, чем от зависимости.

Психиатр посоветовал попробовать заменить курение другой привычкой, не такой вредной для организма.

«Если это делать самостоятельно, то нужно делать это пошагово, заменяя такую привычку чем-то другим, например общением, встречами и так далее», — пояснил он «Радио 1».

5 главных ошибок бросающих курить

Главный нарколог Москвы Антон Мясникин ранее перечислил 5 ошибок людей, пытающихся бросить курить:

недооценивают сложность отказа от курения, из-за чего им не хватает мотивации;

пытаются решить проблему самостоятельно;

недолечиваются, прерывают курс раньше времени, даже после достижения результата;

не говорят с близкими о проблеме;

переоценивают неудачный опыт, хотя бросить курить с первого раза после долгих лет курения — невероятная редкость.