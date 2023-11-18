Перечислены 5 факторов риска для здоровья

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выделил пять основных факторов, которые увеличивают риск здоровья: алкогольное употребление, курение, избыточный вес, высокое потребление соли и сахара.

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Об этом он заявил на общероссийском форуме "Продолжение здоровой жизни", который проходил в рамках международной выставки-форума "Россия".

"Если мы избегаем этих факторов, то средняя продолжительность жизни увеличивается на 19%. Здоровый образ жизни действительно помогает нам жить дольше", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Он пояснил, что употребление алкоголя, например, тесно связано с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, повышенный риск травм, заболевания печени, а также проблемы психического здоровья и поджелудочной железы.