Что такое менопауза и как ее пережить

Менопауза — это последняя менструация в жизни женщины. Это не болезнь, а естественный период жизни, когда организм прекращает производство яйцеклеток и снижается выработка женских половых гормонов.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказала «Вечерней Москве» гинеколог клиники «Рассвет» Наталья Голубкова.

Видео дня

Что такое менопауза

Менопауза, или климакс, наступает в среднем в 50–51 год, сказала Голубкова. Еще до наступления климакса в период менопаузального перехода женщины могут отмечать различные симптомы, связанные с завершением репродуктивного периода и снижением половых гормонов.

Самыми ранними из них могут быть психоэмоциональные нарушения:

изменения настроения;

нарушения сна;

снижение памяти и внимания.

Также существуют вазомоторные симптомы:

приливы;

потливость;

головные боли;

сердцебиение;

повышение артериального давления.

Также отмечается укорочение менструального цикла или задержки менструации.

Многие женщины во время климакса сталкиваются с приливами — это ощущение тепла или жара, которое длится несколько минут. Часто приливы сопровождаются потоотделением, сердцебиением, ознобом, чувством тревоги и могут происходить несколько раз в сутки, часто ночью.

Позже в постменопаузе возникает генитоуринарный менопаузальный синдром: сухость во влагалище, недержание мочи, снижение либидо, сексуальная дисфункция.

Более поздние осложнения — остеопороз (снижение плотности костной ткани), сердечно-сосудистые заболевания, деменция.

Как пережить менопаузу

Каждая женщина переживает менопаузу по-своему. У некоторых симптомы климактерического синдрома могут быть легкими и кратковременными, а у других — более интенсивными и продолжительными.

Не существует препаратов и методов, способных отодвинуть климакс. Но назначенная врачом менопаузальная гормональная терапия (МГТ) может существенно улучшить качество жизни, поможет справиться с проявлениями климактерического синдрома, профилактировать поздние нарушения и продлить активное долголетие.

МГТ назначается врачом индивидуально для восполнения дефицитов половых гормонов.

Кроме того, изменение образа жизни также помогает справиться с симптомами менопаузы.

Важно исключить курение и алкоголь, питаться разнообразно и сбалансированно. Помогут и регулярные физические нагрузки: 150 минут аэробной физической нагрузки умеренной интенсивности в неделю, достаточный отдых и сон, а также избегание стрессовых ситуаций могут помочь снизить интенсивность и частоту проявления симптомов.