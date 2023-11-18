Что такое менопауза и как ее пережить
Менопауза — это последняя менструация в жизни женщины. Это не болезнь, а естественный период жизни, когда организм прекращает производство яйцеклеток и снижается выработка женских половых гормонов.
Об этом рассказала «Вечерней Москве» гинеколог клиники «Рассвет» Наталья Голубкова.
Что такое менопауза
Менопауза, или климакс, наступает в среднем в 50–51 год, сказала Голубкова. Еще до наступления климакса в период менопаузального перехода женщины могут отмечать различные симптомы, связанные с завершением репродуктивного периода и снижением половых гормонов.
Самыми ранними из них могут быть психоэмоциональные нарушения:
- изменения настроения;
- нарушения сна;
- снижение памяти и внимания.
Также существуют вазомоторные симптомы:
- приливы;
- потливость;
- головные боли;
- сердцебиение;
- повышение артериального давления.
Также отмечается укорочение менструального цикла или задержки менструации.
Многие женщины во время климакса сталкиваются с приливами — это ощущение тепла или жара, которое длится несколько минут. Часто приливы сопровождаются потоотделением, сердцебиением, ознобом, чувством тревоги и могут происходить несколько раз в сутки, часто ночью.
Позже в постменопаузе возникает генитоуринарный менопаузальный синдром: сухость во влагалище, недержание мочи, снижение либидо, сексуальная дисфункция.
Более поздние осложнения — остеопороз (снижение плотности костной ткани), сердечно-сосудистые заболевания, деменция.
Как пережить менопаузу
Каждая женщина переживает менопаузу по-своему. У некоторых симптомы климактерического синдрома могут быть легкими и кратковременными, а у других — более интенсивными и продолжительными.
Не существует препаратов и методов, способных отодвинуть климакс. Но назначенная врачом менопаузальная гормональная терапия (МГТ) может существенно улучшить качество жизни, поможет справиться с проявлениями климактерического синдрома, профилактировать поздние нарушения и продлить активное долголетие.
МГТ назначается врачом индивидуально для восполнения дефицитов половых гормонов.
Кроме того, изменение образа жизни также помогает справиться с симптомами менопаузы.
Важно исключить курение и алкоголь, питаться разнообразно и сбалансированно. Помогут и регулярные физические нагрузки: 150 минут аэробной физической нагрузки умеренной интенсивности в неделю, достаточный отдых и сон, а также избегание стрессовых ситуаций могут помочь снизить интенсивность и частоту проявления симптомов.
Женщины могут оставаться привлекательными и активными в любом возрасте. Важно поддерживать свое физическое и психологическое здоровье, обращаться за помощью к специалистам и вести здоровый образ жизни.