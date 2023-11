Врачи назвали полезную замену яйцам на завтрак

Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что употребление 25-28 граммов орехов на завтрак может снизить риск развития развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты опубликованы в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).