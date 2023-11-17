Названо самое полезное упражнение для мужчин

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала самое полезное упражнение для мужчин. Ее слова приводит Men Today.

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Ротач назвала таким упражнением приседания, которые полезны для укрепления мышц бедер, таза, ягодиц и спины. Она обратила внимание на то, что приседания комплексно укрепляют мышц ног и делают эти мышцы более сильными и выразительными.

Кроме того, приседания способствуют повышению гибкости и подвижности суставов. Также они способствуют улучшению кровообращения и сердечно-сосудистой системы, увеличивают метаболическую активность и разгоняют застойные явления в малом тазу, что полезно для мужчин, ведущих активную сексуальную жизнь.