Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые сокращают жизнь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы продлить себе жизнь. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Диетолог перечислила продукты, которые сокращают жизнь
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По словам медика, самочувствие ухудшает очень соленая пища. Она часто провоцирует гипертонический криз — тяжелое состояние, которое возникает из-за чрезмерного повышения артериального давления.

Также врач порекомендовала ограничить употребление продуктов с высоким содержанием витамина К, который увеличивает свертываемость крови. Это может быть опасно для пожилых людей, так как активная свертываемость может привести к тяжелым сосудистым катастрофам — инфаркту миокарда и инсульту.

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Еще сокращает жизнь пища, содержащая трансжиры, обработанные мясные продукты, консерванты, красители и усилители вкуса.

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