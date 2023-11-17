Диетолог перечислила продукты, которые сокращают жизнь

Диетолог Соломатина перечислила продукты, которые сокращают жизнь
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы продлить себе жизнь. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
По словам медика, самочувствие ухудшает очень соленая пища. Она часто провоцирует гипертонический криз — тяжелое состояние, которое возникает из-за чрезмерного повышения артериального давления.
Также врач порекомендовала ограничить употребление продуктов с высоким содержанием витамина К, который увеличивает свертываемость крови. Это может быть опасно для пожилых людей, так как активная свертываемость может привести к тяжелым сосудистым катастрофам — инфаркту миокарда и инсульту.
Еще сокращает жизнь пища, содержащая трансжиры, обработанные мясные продукты, консерванты, красители и усилители вкуса.
Рамблер: главные новости