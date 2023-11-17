Эксперт порекомендовала следить за количеством потребляемой соли в новогодние праздники

ТАСС, 17 ноября. Ситуация с чрезмерным потреблением соли усугубляется во время праздников, например, на Новый год, - из-за большого количества блюд с высоким содержанием соли и традиционного переедания. Такое мнение высказала Елена Никулаева, руководитель отдела исследований и разработок категорий пищевых продуктов и общественного питания Юнилевер Русь.

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По ее словам, чтобы избежать увеличения количества потребляемой соли во время праздника, стоит заранее распланировать меню новогоднего стола, сделав его более полезным. Кроме того, по мнению эксперта, для положительного влияния на организм важно придерживаться здоровых пищевых привычек на постоянной основе.

Юнилевер Русь не первый год ведет работу по снижению содержания соли в своих продуктах - на данный момент это затронуло уже 81% ассортимента бренда Knorr и портфеля соусов.

Эксперт отметила, что, поскольку большинство жителей нашей страны страдают дефицитом йода в организме, примерно пятая часть всего используемого объема соли для производства приправ бренда Knorr - это йодированная соль.

Как отметили в Юнилевер Русь, стратегия устойчивого развития "Компас", принятая компанией в 2021 году, включает в том числе работу над улучшением здоровья и самочувствия людей. В рамках этого направления компания ставит перед собой цели по трансформации и совершенствованию своего портфеля пищевой продукции. В эту задачу входит, в частности, снижение содержания соли и сахара, насыщенных жирных кислот, контроль рекомендуемого ВОЗ уровня энергетической ценности, а также расширение ассортимента продукции с растительной альтернативой мясным продуктам.