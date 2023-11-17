5 неочевидных грязных предметов, к которым вы прикасаетесь каждый день

Очевидно, что на сиденье унитаза и мусорных баках огромное количество бактерий. Однако есть предметы, которые могут быть гораздо грязнее, но об опасности которых вы даже не догадываетесь.

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Издание Daily Mail опубликовало список вещей, чистота которых оставляет желать лучшего.

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Стиральная машина

Исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало, что аденовирус, ротавирус и гепатит А выживают при стирке и сушке.

Если одежда остается влажной более 30 минут, лучше всего провести еще один цикл на сильном огне, чтобы уничтожить оставшиеся микробы. Кроме того, если вы складываете чистую одежду на поверхность, нужно обязательно сначала вытереть ее.

Тележки для покупок

Тележки из продуктового магазина могут содержать больше бактерий, чем сиденье унитаза, так как их реже чистят. Во время проведения исследований оказалось, что более чем на 75 процентов из них есть фекальные бактерии.

Сотовые телефоны

В среднем человек проверяет свой телефон около 100 раз в день. При этом исследования, проведенные в Университете Аризоны, показали, что на наших гаджетах в 10 раз больше бактерий, чем на большинстве сидений унитазов. В том числе на них был обнаружен стафилококк, поэтому лучше регулярно протирать свой телефон и мыть руки.

Органайзер для зубной щетки

Органайзеры для зубных щеток редко чистятся, что делает их питательной средой для микробов. Это связано с тем, что они соприкасаются с влажной зубной щеткой, что способствует размножению бактерий и появлению плесени.

Результаты исследования NSF International показали, что более четверти органайзеров содержат бактерии, подобные кишечной палочке.

Офисные кофейные чашки

Даже если ополаскивать кофейную чашку в конце рабочего дня, она все равно остается убежищем для микробов. Это может быть связано с общими кухонными губками, которые редко меняют и которые могут переносить кишечную палочку E. coli. Кроме того, по словам врача-инфекциониста Джеффри Старка, добавление сахара и сливок в кофе может привести к появлению большего количества скрывающихся бактерий.