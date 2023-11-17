Россиянам рассказали о пользе жидкости из консервированного горошка

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что жидкость из банки с горошком полезна для организма и может заменить мясо.

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По ее словам, аквафаба (жидкость из банки с горошком) содержит отличный антиоксидант – витамин С, а также белки, образующиеся в желирующем отваре при термической обработке. Лялина отметила, что этот белок может выступать полноценной заменой

мясу и яйцам. Но такая жидкость может быть полезна не всем.

«Исключение, конечно, есть – лучше не злоупотреблять аквафабой горошка людям с нарушенным обменом белков. С аккуратностью стоит употреблять данный продукт и тем, кто имеет аллергию», – передает слова Лялиной Life.ru.