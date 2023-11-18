Хурму назвали эффективным средством при некоторых болезнях
Плоды хурмы положительно влияют на состояние печени и желчевыводящие протоки, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом. А отваром из жестких хвостиков лечат энурез.
Об этом рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.
«Стоит помнить, что незрелые плоды хурмы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, так как в этих плодах очень много дубильных веществ (танинов). Они обладают характерным вяжущим вкусом», – рассказала химик.
В медицине танины используются в качестве компонента препаратов при серьезных отравлениях, а также в противодиарейных, кровоостанавливающих и противогеморроидальных средствах.
Однако из-за высокого содержания танинов хурма противопоказана в послеоперационный период. Помимо этого, употребление незрелых плодов может привести к кишечной непроходимости. А из-за большого содержания сахаров хурма противопоказана людям с сахарным диабетом, цитирует Юрову портал Life.ru.