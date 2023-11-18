Хурму назвали эффективным средством при некоторых болезнях

Плоды хурмы положительно влияют на состояние печени и желчевыводящие протоки, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом. А отваром из жестких хвостиков лечат энурез.

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Об этом рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

«Стоит помнить, что незрелые плоды хурмы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, так как в этих плодах очень много дубильных веществ (танинов). Они обладают характерным вяжущим вкусом», – рассказала химик.

В медицине танины используются в качестве компонента препаратов при серьезных отравлениях, а также в противодиарейных, кровоостанавливающих и противогеморроидальных средствах.