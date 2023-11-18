Диетолог озвучил плюсы и минусы «кремлевской» диеты

Диетолог Алексей Кабанов предостерег от попыток сбросить вес с помощью популярной «кремлевской» диеты. При том что за счет отказа от сахара она гарантирует быстрый результат, негативных последствий может быть намного больше, нежели при более сбалансированной диете. Об этом он рассказал Pravda.Ru.

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«Без лишнего сахара организм начнет быстро сбрасывать вес. Но важно не сорваться при столь жёстком отказе. Тем более, что кремлевская диета также пропагандирует полный отказ от фруктов. Что уже является перебором, все-таки фруктоза нужна организму для энергии и полноценной работы», - добавил он.

По его мнению, полный отказ от сахарозы и фруктозы - бездумное и губительное желание как можно больше сократить калории, нежели попытка сбалансировать рацион.

Второй основной принцип диеты — потребление белка в кратно большем объеме, нежели углеводов. Это правило Кабанов считает более или менее обоснованным, но только в том случае, если речь идет об употреблении не только животных, но и растительных белков.

При таком жестком подходе организм в одночасье лишится многих калорий, в результате чего будет уходить вес. Однако в среднесрочной перспективе вред от удара насыщенными животными жирами выльется в болезни сердца и заболевания сосудов. Появляется риск развития диабета, а это, соответственно, снова лишний вес.