Травматолог раскрыл правильный порядок действий после падения на льду

После падения на льду необходимо двигаться медленно, чтобы избежать головокружения, рассказал травматолог первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Рашид Саидов. В комментарии для «Ленты.ру» специалист раскрыл правильный порядок действий в подобной ситуации.

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После падения главное сохранять спокойствие, отметил Саидов. Необходимо аккуратно сесть и осмотреться. Подниматься нужно медленно, опираясь на более сильную ногу. Если поблизости есть лавочка, стоит присесть на нее, посоветовал ортопед.

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«Попросите окружающих помочь, либо позвоните родственникам, друзьям, вызовите 112, — прокомментировал специалист. — Главное — сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике даже если чувствуете, что получили травму».

В ожидании помощи можно приложить к травмированному месту снег или лед на 5-10 минут, чтобы уменьшить отек, предотвратить воспаление и остановить внутреннее кровотечение, продолжил Саидов. Того же эффекта можно добиться с помощью тугой повязки, которая также зафиксирует поврежденную конечность и обеспечит покой.

По словам ортопеда, определить серьезную травму может только травматолог, так как даже закрытый перелом нельзя диагностировать без должного осмотра. Но есть ряд характерных признаков, по которым можно заподозрить серьезное повреждение.

Если вы почувствовали резкую и сильную боль, на месте травмы возник отек, а в суставе появилась нехарактерная подвижность, то, скорее всего, случилось растяжение связок. Неестественное положение конечности или ее полная неподвижность могут говорить о вывихе. Если к прочим симптомам добавился хруст, конечность не двигается в полной мере и, может, даже укоротилась — есть вероятность перелома.

При травме головы возникают тошнота, боль в области живота и головокружение, описал состояние Саидов. Если после удара головой человек потерял сознание — это может быть признаком сильного сотрясения.

Главная профилактика падений при гололедице — обувь на нескользящей подошве. Также следует ходить не спеша, полностью опуская стопу на землю. Пожилым людям следует использовать для опоры специальную трость с резиновым или острым металлическим наконечником, а также съемные шипованные ледоступы.

Даже при неминуемом падении можно снизить риск травмы, заверил Саидов. Он посоветовал не вытягивать перед собой руки, иначе вероятность перелома вырастет в разы. Вместо этого нужно стараться упасть на полусогнутые руки, чтобы увеличить амортизацию и смягчить падение.

Если падаете на живот, откиньте голову назад, чтобы не удариться об лед подбородком, носом или лбом. Если падаете на спину, прижмите подбородок к груди, чтобы не удариться затылком. При падении на спину сгруппируйтесь, округлите спину, чтобы снизить область ушиба позвоночника. По возможности падайте на бок: вытянете вбок полусогнутую руку и постарайтесь упасть на верхнюю часть предплечья, а второй рукой защищайте голову.